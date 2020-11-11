Стали известны гонорары Загитовой и Губерниева за шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Стали известны гонорары участников шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое прошло в Москве 7 ноября. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В шоу участвовали, в частности, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова, испанец Хавьер Фернандес, олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и другие. Вёл шоу известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Самый большой гонорар за шоу получили фигуристы-парники: 511 632 рубля. Гонорар Губерниева составил 388 800 рублей. Загитова и Фернандес получили по 357 504 рубля — по 119 168 рублей за каждую из трёх смен, хотя шоу проходило только один день.