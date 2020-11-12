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Алина Загитова надела кимоно и показала трюк с японским мечом. Видео

Алина Загитова надела кимоно и показала трюк с японским мечом. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она в кимоно обращается с японским мечом катаной.

«Скучаю по Японии», — подписала она видео.

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ранее стало известно, сколько заработала Загитова за выступление в ледовом шоу.

Стали известны гонорары Загитовой и Губерниева за шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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