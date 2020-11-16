Бестемьянова: думаю, у Медведевой та же травма, которая была в Пхёнчхане

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр зимних Олимпийских игр Евгения Медведева не выступит на московском этапе Гран-при.

«К сожалению, с Женей я не разговаривала, не знаю, как сейчас она себя чувствует. Успеет ли восстановиться хотя бы к следующему сезону? Надеемся. Мы с этим сделать ничего не можем.

Я оптимистичный и позитивный человек. Будем наслаждаться другими фигуристками. Думаю, что у Медведевой та же травма, которая была в Пхёнчхане. Будем ждать возвращения Жени», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.