Нугуманова заменит Медведеву на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заменит двукратную чемпионку мира, серебряного призёра зимних Олимпийских игр соотечественницу Евгению Медведеву на московском этапе Гран-при. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что Медведева пропустит этап Гран-при в Москве из-за проблем со спиной.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.