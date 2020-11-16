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Нугуманова заменит Медведеву на этапе Гран-при в Москве

Нугуманова заменит Медведеву на этапе Гран-при в Москве
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заменит двукратную чемпионку мира, серебряного призёра зимних Олимпийских игр соотечественницу Евгению Медведеву на московском этапе Гран-при. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что Медведева пропустит этап Гран-при в Москве из-за проблем со спиной.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Евгения Медведева пропустит этап Гран-при в Москве
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