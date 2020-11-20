Гран-при по фигурному катанию в Москве. Онлайн-трансляция 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в Москве стартует Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 13:30 мск с короткой программы у мужчин.

Прямой эфир Гран-при по фигурному катанию—2020/2021.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва

20 ноября

13:30 мск – мужчины, короткая программа.

15:30 – танцевальные пары, ритм-танец.

18:00 – спортивные пары, короткая программа.

19:20 – женщины, короткая программа.

21 ноября

13:30 – мужчины, произвольная программа.

15:40 – танцевальные пары, произвольный танец.

17:30 – спортивные пары, произвольная программа.

19:10 – женщины, произвольная программа.

22 ноября

15:00 – показательные выступления.

В августе Международный союз конькобежцев опубликовал условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация подтвердила, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в этой стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.