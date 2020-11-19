Бутырская – о Гран-при в Москве: нас ожидает классное соревнование. Все должны ловить кайф

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о предстоящем этапе Гран-при в Москве, который начнётся завтра, 20 ноября.



«Все остались без этапов Гран-при, привычный соревновательной практики нет, мы можем соревноваться только у себя в стране. Нас ожидает классное соревнование, будет интересная борьба. Не могу сказать, что все в идеальной форме, так как сезон только-только начинается, но к этим стартам готовились особенно. Это своего рода первый международный старт.



Щербакова, Трусова и Косторная — основные соперницы друг для друга. Больше шансов на победу у той, кто будет прыгать четверные, если они, конечно, будут удачно складываться. У нас потрясающий состав, помимо этих трёх девочек есть на кого посмотреть, кто может произвести впечатление и пощекотать нервы основным претендентам.



Думаю, Щербакова будет ставить больше одного четверного. На первых стартах надо было вспомнить, как соревнуются, можно было облегчить программу. Но сейчас, если ты хочешь выигрывать, надо рисковать. В тренерском штабе Анны много умных голов. Думаю, они усложнили программу.



Нынешний этап Гран-при нужно воспринимать как праздник, что есть возможность выступить, при этом выступить многим. Кто-то получил этот шанс, потому что к нам мало иностранцев приехало. Все участники без исключения должны ловить кайф с соревнований», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.