Алексей Ягудин поделился мнением о переходах фигуристок от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о переходах фигуристок от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Нормально ли это? Да нормально, конечно. Слушайте, люди совершали переходы — вот перед вами сидит человек, который ушел от Алексея Николаевича Мишина и перешёл к Татьяне Анатольевне Тарасовой, потому что ситуация сложилась таким образом, что я понимал, что другого выхода, кроме перехода, нет», — цитирует Ягудина радио «Комсомольская правда».

Напомним, в межсезонье-2020 Алёна Косторная и Александра Трусова перешли в академию Плющенко от Этери Тутберидзе.

Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в активе Ягудина четыре золотые медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы на континентальных первенствах.