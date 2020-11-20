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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России
Фигурное катание / Гран-при 0

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве. За технику они получили 51,93 балла, за компоненты — 39,20 балла. Следом расположились пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.

Этап Гран-при в Москве. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 91,13 балла
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 84,46 балла
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) — 79,75 балла
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 76,21 балла
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 76,10 балла
6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 74,86 балла
7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 72,43 балла
8. Анна Яновская/Адам Лукач (Венгрия) — 61,34 балла
9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) — 56,47 балла
10. Виктория Семенюк/Илья Юхимюк (Беларусь) — 56,22 балла

Завтра, 21 ноября, танцевальные пары представят произвольную программу. Начало — в 15:40 мск.

Фигурное катание. Гран-при-2020/21. Этап 3, Москва, Россия
Танцы на льду. Ритм-танец
20 ноября 2020, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Россия
91.13
2
Россия
84.46
3
Россия
79.75
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