Коляда выиграл Гран-при России, Гуменник — третий

Россиянин Михаил Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию. 25-летний спортсмен получил от судей 281,89 балла.
Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший оценку 275,80 балла. Третий результат показал россиянин Пётр Гуменник.
Гран-при по фигурному катанию, 3-й этап. Москва. Rostelecom Cup. Мужчины. Итог.
1. Михаил Коляда (Россия) – 281,89
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 275,80
3. Петр Гуменник (Россия) – 268,47
4. Андрей Мозалев (Россия) – 266,69
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 265,11
6. Евгений Семененко (Россия) – 260,78
7. Макар Игнатов (Россия) – 260,78
8. Роман Савосин (Россия) – 250,07
9. Илья Яблоков (Россия) – 242,52
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 239,79
11. Артем Ковалев (Россия) – 212,50
12. Александр Лебедев (Беларусь) – 182,30.
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