Коляда выиграл Гран-при России, Гуменник — третий

Россиянин Михаил Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию. 25-летний спортсмен получил от судей 281,89 балла.



Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший оценку 275,80 балла. Третий результат показал россиянин Пётр Гуменник.



Гран-при по фигурному катанию, 3-й этап. Москва. Rostelecom Cup. Мужчины. Итог.



1. Михаил Коляда (Россия) – 281,89

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 275,80

3. Петр Гуменник (Россия) – 268,47

4. Андрей Мозалев (Россия) – 266,69

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 265,11

6. Евгений Семененко (Россия) – 260,78

7. Макар Игнатов (Россия) – 260,78

8. Роман Савосин (Россия) – 250,07

9. Илья Яблоков (Россия) – 242,52

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 239,79

11. Артем Ковалев (Россия) – 212,50

12. Александр Лебедев (Беларусь) – 182,30.