Этери Тутберидзе восстановила аккаунт в «Инстаграме» после взлома
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила о восстановлении её аккаунта в «Инстаграме». В начале ноября с её страницы пропали все посты. Отсутствовали также подписки, а аватар был изменён на логотип соцсети. При этом было непонятно, удалила ли публикации сама Тутберидзе, администрация «Инстаграма» или аккаунт был взломан.
«Спасибо огромное за восстановление моего аккаунта после взлома!» — написала Тутберидзе в «сториз» «Инстаграма».
Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году она стала лауреатом премии Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Лучший тренер». Воспитанницами Тутберидзе являются Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие фигуристки.
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