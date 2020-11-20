Глейхенгауз рассказал, как отбирают детей в группу Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал, на основании каких данных отбирают детей в группу тренера. Его спросили, на что в штабе обращают внимание при просмотре семи-восьмилетних детей.

«Тут работает опыт и профессиональный взгляд тренера. Мы следим за фактурой спортсмена, смотрим на рост… У нас очень высокий координационный уровень. Понятно, что высоким детям будет сложно прыгать четыре оборота.

На что ещё смотрим? На высоту прыжка, мягкость мышц, растяжку, вращения. Тут много факторов, чтобы целиком собрать пазл.

Ещё нам важно понимать, можем ли мы помочь ребёнку дойти до того уровня, которого на самом-то деле от нас ждут его родители. Они ведь не приводят детей просто так на каток покататься. Каждый родитель думает, что его ребёнок должен стать олимпийским чемпионом. И, чтобы потом не разочаровывать родителя, нам важно сразу понять, есть ли для этой цели данные. Очень многие думают: приведём ребенка в команду Тутберидзе — и всё получится само собой», — цитирует Глейхенгауза GQ Russia.