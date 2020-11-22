Алина Загитова не избежала падения в гала-шоу Гран-при России. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила номер «Жизнь» во время показательных выступлений на Гран-при России. В качестве музыкального сопровождения, раскрывающего художественный образ, была выбрана композиция французского творческого коллектива M83 Outro. Номер был поставлен в сезоне-2019/2020 и стал посвящением Людмиле Шалашовой, маме хореографа Даниила Глейхенгауза, которая также работала с фигуристами группы Этери Тутберидзе.
Загитова отлично передала эмоциональный настрой номера, но не сумела справиться со всеми прыжками, упав с тройного лутца.
В декабре 2019 года Загитова взяла перерыв в карьере. В настоящее время Алина является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу
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