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Елизавета Туктамышева показала зажигательный номер в гала-шоу Гран-при России. Видео

Елизавета Туктамышева показала зажигательный номер в гала-шоу Гран-при России. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Победительница Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений турнира исполнила уже знакомый и полюбившийся публике номер под композицию Алекса Гаудино Destination calabria. В процессе выступления Елизавета, одетая в гусарский мундир и кивер, имитирует игру на различных музыкальных инструментах: саксофоне, барабане и тарелках.

Туктамышева выиграла московский этап Гран-при благодаря исполнению в произвольной программе коронного элемента – тройного акселя. Также заявившая элементы ультра-си Александра Трусова не справилась с прокатом, а Алёна Косторная сосредоточилась на отработке программы.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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