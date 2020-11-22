Елизавета Туктамышева показала зажигательный номер в гала-шоу Гран-при России. Видео

Победительница Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений турнира исполнила уже знакомый и полюбившийся публике номер под композицию Алекса Гаудино Destination calabria. В процессе выступления Елизавета, одетая в гусарский мундир и кивер, имитирует игру на различных музыкальных инструментах: саксофоне, барабане и тарелках.

Туктамышева выиграла московский этап Гран-при благодаря исполнению в произвольной программе коронного элемента – тройного акселя. Также заявившая элементы ультра-си Александра Трусова не справилась с прокатом, а Алёна Косторная сосредоточилась на отработке программы.

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