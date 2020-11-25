Тарасова: перешёл бы Коляда к Мишину пораньше…
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поблагодарила тренера Михаила Коляды Алексея Мишина за подготовку фигуриста к Гран-при России в Москве.
«Я так рада за Алексея Николаевича, все тренеры его благодарят за то, что он восстанавливает Мишу. Это ведь такая точечная работа. Перешёл бы он к нему пораньше… Но имеем то, что имеем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
25-летний Михаил Коляда перешёл в команду Алексея Мишина в начале сезона-2020/2021, за который он одержал три победы, включая победу на Rostelecom Cup.
Российский фигурист является призёром чемпионатов мира и Европы, серебряным призёром Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане. Летом он решил сменить команду Валентины Чеботарёвой, с которой тренировался с пятилетнего возраста.
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