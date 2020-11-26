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«Когда-то — тренер и ученик». Опубликовано совместное видео Плющенко и Мишина

«Когда-то — тренер и ученик». Опубликовано совместное видео Плющенко и Мишина
Фигурное катание / Гран-при 0

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга разместила на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором рядом друг с другом сидят заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Когда-то — тренер и ученик. А теперь коллеги, чьи спортсменки соревнуются друг с другом за золото», — такой подписью сопровождено видео.

Напомним, Елизавета Туктамышева, тренирующуюся у Мишина, стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании, допустив лишь одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Алёна Косторная, которая тренируется у Плющенко, стала второй. Ещё одна ученица Мишина, Анастасия Гулякова, заняла третье место.

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