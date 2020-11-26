«Когда-то — тренер и ученик». Опубликовано совместное видео Плющенко и Мишина
Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга разместила на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором рядом друг с другом сидят заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
«Когда-то — тренер и ученик. А теперь коллеги, чьи спортсменки соревнуются друг с другом за золото», — такой подписью сопровождено видео.
Напомним, Елизавета Туктамышева, тренирующуюся у Мишина, стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании, допустив лишь одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Алёна Косторная, которая тренируется у Плющенко, стала второй. Ещё одна ученица Мишина, Анастасия Гулякова, заняла третье место.
- 26 ноября 2020
-
21:48
-
20:21
-
19:13
-
18:40
-
17:34
-
16:27
-
15:32
-
15:11
-
15:09
-
14:52
-
14:43
-
14:01
-
12:30
-
10:03
-
00:31
- 25 ноября 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:32
-
21:45
-
21:31
-
20:28
-
19:43
-
18:43
-
18:16
-
17:53
-
17:21
-
16:43
-
12:58
-
11:18
-
09:16
-
00:24
- 24 ноября 2020
-
23:38
-
23:18
-
21:58
-
19:34
Партнерский контент