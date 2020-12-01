Ягудин: задолбали те, кто пишут — уберите Бузову, уберите Загитову!

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин резко ответил на критику. В настоящее время Ягудин является ведущим телепроекта «Ледниковый период», его напарница — чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова, а одной из участниц является Ольга Бузова.
«Меня задолбали люди, которые пишут: «Уберите Бузову, уберите Исинбаеву, уберите Загитову! Ягудин, комментируя фигурное катание, можешь говорить больше?»
Потом Тарасова что-нибудь скажет — тоже на Тарасову давайте петиции какие-то писать! Мне пишут тоже, я вот комментировал сейчас «Ростелеком», который проходил на Ходынке: «Ягудин, а вы можете вообще меньше разговаривать?» А потом следующее сообщение приходит противоположное: «А вы можете во время выступления хоть что-то говорить? Что вы молчите?» Я резко всегда отвечаю: «Вашего мнения не спрашивали!» — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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