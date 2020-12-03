Бузова примерила рога Малефисенты, Тодоренко выступила с живой змеёй. Фото с ледового шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённые звёзды в паре с именитыми титулованными фигуристами борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников оценивает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Программа выйдет в ближайшую субботу, 5 декабря, в 17:40 по московскому времени.
В 10-м выпуске участники обратились к теме искусства, фильмов и сказок. Так, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин представили магический номер, нарядившись Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв выступили в провокационных образах — известная телеведущая легко вжилась в образ Малифисенты с роскошными крыльями и эффектными рогами.
Регина Тодоренко кардинально сменила имидж для своего номера и превратилась в роковую Клеопатру, а Роман Костомаров выступил в роли Марка Антония. Ольга Кузьмина и Александр Энберт выбрали для своего номера роли Алисы и Шляпника из сказки «Алиса в Стране чудес». Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова перевоплотились в излюбленных публикой героев экранизации книги «Двенадцать стульев».
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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