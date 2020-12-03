Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Лучшие фото с шоу Ледниковый период: Загитова, Бузова, Тодоренко, Тарасова

Ольга Бузова и Регина Тодоренко
Бузова примерила рога Малефисенты, Тодоренко выступила с живой змеёй. Фото с ледового шоу
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённые звёзды в паре с именитыми титулованными фигуристами борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников оценивает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Программа выйдет в ближайшую субботу, 5 декабря, в 17:40 по московскому времени.

В 10-м выпуске участники обратились к теме искусства, фильмов и сказок. Так, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин представили магический номер, нарядившись Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв выступили в провокационных образах — известная телеведущая легко вжилась в образ Малифисенты с роскошными крыльями и эффектными рогами.

Регина Тодоренко кардинально сменила имидж для своего номера и превратилась в роковую Клеопатру, а Роман Костомаров выступил в роли Марка Антония. Ольга Кузьмина и Александр Энберт выбрали для своего номера роли Алисы и Шляпника из сказки «Алиса в Стране чудес». Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова перевоплотились в излюбленных публикой героев экранизации книги «Двенадцать стульев».

Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020