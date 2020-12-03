Гулякова и Коляда пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Гулякова и Михаил Коляда не выступят на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Коляда и Гулякова не участвуют в пятом этапе Кубка России», — приводит слова Когана ТАСС.

По какой причине фигуристы пропустят этап, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на этапе в Москве не выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев, которые заразились коронавирусом, причём у Алиева диагностировали пневмонию.

Пятый этап Кубка России — последний перед чемпионатом России, который пройдёт в конце декабря.