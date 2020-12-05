Скопцова и Алёшин захватили лидерство на пятом этапе КР в Москве после ритм-танца

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин захватили лидерство в соревновании танцевальных дуэтов после первого вида программы на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который стартовал сегодня, 5 декабря, в Москве.



За исполнение ритм-танца дуэт получил от судей 81,81 балла, опередив занявших второе место Софью Шевченко и Игоря Ерёменко почти на 5 баллов. Третьими перед произвольным танцем идут Софья Карташова и Илья Карпов — их прокат судьи оценили в 55,90.



Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Танцы. Ритм-танец



1. Настя Скопцова / Кирилл Алёшин — 81,81 балла

2. Софья Шевченко / Игорь Еременко — 76,39

3. Софья Карташова / Илья Карпов — 55,90.



Произвольный танец пары представят завтра, 6 декабря.