Восьмой выпуск «Ледникового периода» посмотрело больше людей, чем этап Гран-при в Москве
Трансляция восьмого выпуска телешоу «Ледниковый период», которое выходит на Первом канале, заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырёх лет. Общая аудитория выпуска составила 2,673 млн человек, доля – 12,2%, сообщает Mediascope.
Трансляции прошедшего в Москве этапа Гран-при по фигурному катанию, также показанные на Первом канале, заняли 21-е (произвольная программа, 21 ноября) и 25-е (короткая программа, 20 ноября) места соответственно. Их посмотрели 2,437 млн и 2,318 млн человек соответственно.
Девятый выпуск «Ледникового периода», показанный 28 ноября, занял в рейтинге всех телепрограмм 20-е место, его посмотрело 2,459 млн человек.
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
-
00:54
-
00:38
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
23:33
-
21:28
-
21:01
-
20:48
-
20:36
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26
-
18:48
-
18:40
-
16:59
-
16:52
-
15:32
-
14:13
-
12:37
-
01:26
- 5 декабря 2020
-
23:24
-
23:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам