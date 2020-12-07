Восьмой выпуск «Ледникового периода» посмотрело больше людей, чем этап Гран-при в Москве

Трансляция восьмого выпуска телешоу «Ледниковый период», которое выходит на Первом канале, заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырёх лет. Общая аудитория выпуска составила 2,673 млн человек, доля – 12,2%, сообщает Mediascope.

Трансляции прошедшего в Москве этапа Гран-при по фигурному катанию, также показанные на Первом канале, заняли 21-е (произвольная программа, 21 ноября) и 25-е (короткая программа, 20 ноября) места соответственно. Их посмотрели 2,437 млн и 2,318 млн человек соответственно.

Девятый выпуск «Ледникового периода», показанный 28 ноября, занял в рейтинге всех телепрограмм 20-е место, его посмотрело 2,459 млн человек.