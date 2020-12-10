Алексей Мишин — об отмене ЧЕ: серьезный удар для зрителей, большая потеря для спортсменов

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был состояться с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, что решение отменить соревнование было принято сегодня, 10 декабря, Международным союзом конькобежцев (ISU). Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.



«Отмена Чемпионата Европы — второй по силе удар по ISU за всю мою спортивную и тренерскую жизнь. Первый — отмена чемпионата мира. Фигурное катание можно разделить на две группы: фигуристы и любители фигурного катания. Для обеих групп отмена столь престижного турнира является серьёзной проблемой. Если говорить о спортсменах — это большая потеря для тех, кто имел возможность выступать на чемпионате Европы, но ещё большая неприятность для тех, кто мог одержать победу и завоевать весомый титул чемпиона Европы на всю жизнь.



Для зрителей отмена чемпионата Европы — это тоже серьезный удар. Очень большая группа людей, измеряемая тысячами и сотнями тысяч, внимательно следит за фигурным катанием и жаждет спортивных баталий. Но все эти неприятности и даже возможная отмена чемпионата мира 2021 — не убьёт фигурное катание!



Внезапные трудности, сложности и трагедии порождают в людях ещё большие физические и нравственные силы. На сегодняшний день мы можем наблюдать это на примере отечественного фигурного катания, в котором все четыре вида испытывают невероятный подъём. Уверен, что иммунитет отечественного фигурного катания достаточно силён, чтобы победить эту болезнь», – сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат Европы — 2021 по фигурному катанию отменён