Мишина рассказала, как проходили первые тренировки Туктамышевой после коронавируса

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о том, как проходили первые тренировки Елизаветы Туктамышевой после излечения от коронавируса, а также Анастасии Гуляковой и Михаила Коляды – после простуды. Кроме того, Татьяна поделилась мнением насчёт того, что можно ожидать от выступления Софьи Самодуровой на чемпионате России.
«Успели ли провести тренировки Туктамышева, Гулякова и Коляда после болезней? Немножко покатались. Но ни о каких элементах ультра-си речи, конечно, не шло. Слишком рано. Им требуется время на восстановление. В Новогорске постепенно втянутся – и начнут. На лёд та же Лиза вернулась уже полностью здоровой, когда не было ни температуры, ни слабости.
Чего ожидать от Софьи Самодуровой? У неё настрой – выступить наилучшим образом. Соревнования в Питере помогли проверить её готовность, проверить какие-то нюансы, заходы на прыжки… Хорошо, что выступила в Питере», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».
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