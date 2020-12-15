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Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России

Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева начала подготовку к чемпионату России по фигурному катанию, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске, информирует «Спорт день за днём».

Как сообщает издание, Туктамышева, которая заразилась коронавирусом в конце ноября, полностью поправилась. В настоящее время Елизавета вместе с группой Алексея Мишина пребывает в Новогорске.

Отмечается, что фигуристы заехали на сбор вчера, 14 декабря, а сегодня прошли тест на коронавирус. Результатов тестов пока нет, однако все спортсмены чувствуют себя хорошо. Речь идёт в том числе о Михаиле Коляде и Анастасии Гуляковой, которые из-за простуды были вынуждены пропустить пятый этап Кубка России в Москве.

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