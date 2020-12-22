Мишин: несмотря на сложности со здоровьем, Туктамышева и Коляда намерены выступить на ЧР
Тренер Алексей Мишин сообщил, что чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и серебряный призёр Олимпиады в командных соревнованиях Михаил Коляда намерены выступить на чемпионате России по фигурному катанию.
«Несмотря на определённые сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия», — приводит слова Мишина ТАСС.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 24 по 26 декабря.
Сегодня, 22 декабря, стало известно, что соревнования пропустит также 17-летняя Алёна Косторная. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса. Ранее сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Ирина Роднина прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России
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