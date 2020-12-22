Кацалапов объяснил, почему он и Синицина пропустят ЧР, но выступят в ледовом шоу Навки

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, объяснил, почему пара пропустит чемпионат России по фигурному катанию, но примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
«Мы с Викторией хотели обратиться к любителям фигурного катания, к нашим болельщикам в частности. Дорогие друзья. Хотим быть с вами откровенными. В этом сезоне нас преследуют травмы и болезни, несмотря на это, с огромным желанием и изо всех сил мы пытались готовиться и участвовали в соревнованиях. К сожалению, некоторое время назад мы переболели коронавирусом. Я — в лёгкой форме, Виктория — в тяжёлой, с частичным поражением лёгких. В связи с этим по рекомендации врачей не является возможным наша подготовка и участие в чемпионате России.
Посоветовавшись с нашими тренерами и Федерацией фигурного катания России, мы приняли решение о нашем участии в новогоднем шоу Татьяны Навки, так как это отличная возможность быстрее восстановиться и набрать соревновательную форму», — приводит слова Кацалапова телеканал «Звезда».
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