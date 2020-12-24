Спортивные журналисты России назвали топ-10 спортсменов года. В списке нет футболистов

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов страны по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань». В список, составленный в алфавитном порядке, вошли, в частности, фигуристка Алёна Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, боксёр Александр Поветкин.

Лучшие российские спортсмены 2020 года (версия ФСЖР)

Войнова Анастасия — Шмелёва Дарья (велоспорт)

Воронина Наталья (конькобежный спорт)

Катникова Екатерина (санный спорт)

Косторная Алёна (фигурное катание)

Медведев Даниил (теннис)

Курохтин Константин (паралимпийский спорт — керлинг)

Поветкин Александр (бокс)

Репилов Роман (санный спорт)

Рублёв Андрей (теннис)

Сидорова Анжелика (лёгкая атлетика).