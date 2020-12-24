Спортивные журналисты России назвали топ-10 спортсменов года. В списке нет футболистов
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов страны по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань». В список, составленный в алфавитном порядке, вошли, в частности, фигуристка Алёна Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, боксёр Александр Поветкин.
Лучшие российские спортсмены 2020 года (версия ФСЖР)
Войнова Анастасия — Шмелёва Дарья (велоспорт)
Воронина Наталья (конькобежный спорт)
Катникова Екатерина (санный спорт)
Косторная Алёна (фигурное катание)
Медведев Даниил (теннис)
Курохтин Константин (паралимпийский спорт — керлинг)
Поветкин Александр (бокс)
Репилов Роман (санный спорт)
Рублёв Андрей (теннис)
Сидорова Анжелика (лёгкая атлетика).
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
12:08
-
11:32
-
11:14
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
-
22:48
-
18:49
-
18:12
-
17:32
-
16:29
-
16:23
-
13:54
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам