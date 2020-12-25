Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию, опередив Игнатова на 30 баллов

Фигурист Михаил Коляда одержал победу в соревнованиях одиночников на чемпионате России по фигурному катанию. В произвольной программе Коляда заработал 193,67 балла, его итоговый результат по сумме двух прокатов — 296,15 балла.
Второе место занял Макар Игнатов: 167,07 балла в произвольной программе и 265,37 балла в сумме. Замкнул тройку Марк Кондратюк: 169,43 балла в произвольной программе и 260,31 балла в сумме.
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины
1. Михаил Коляда — 296,15
2. Макар Игнатов — 265,37
3. Марк Кондратюк — 260,31
4. Андрей Мозалёв — 252,92
5. Александр Самарин — 251,38
6. Антон Шулепов — 249,89
7. Пётр Гуменник — 247,47
8. Артём Ковалёв — 247,17
9. Егор Рухин — 240,17
10. Артём Лежеев — 232,98
11. Евгений Семененко — 228,47
12. Артём Зотов — 227,66
13. Егор Мурашов — 226,14
14. Илья Яблоков — 214,15
15. Максим Варакин — 180,01
16. Владислав Катичев — 177,06
17. Максим Петров — 158,76
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