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Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию, опередив Игнатова на 30 баллов

Фигурист Михаил Коляда одержал победу в соревнованиях одиночников на чемпионате России по фигурному катанию. В произвольной программе Коляда заработал 193,67 балла, его итоговый результат по сумме двух прокатов — 296,15 балла.

Второе место занял Макар Игнатов: 167,07 балла в произвольной программе и 265,37 балла в сумме. Замкнул тройку Марк Кондратюк: 169,43 балла в произвольной программе и 260,31 балла в сумме.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

1. Михаил Коляда — 296,15

2. Макар Игнатов — 265,37

3. Марк Кондратюк — 260,31

4. Андрей Мозалёв — 252,92

5. Александр Самарин — 251,38

6. Антон Шулепов — 249,89

7. Пётр Гуменник — 247,47

8. Артём Ковалёв — 247,17

9. Егор Рухин — 240,17

10. Артём Лежеев — 232,98

11. Евгений Семененко — 228,47

12. Артём Зотов — 227,66

13. Егор Мурашов — 226,14

14. Илья Яблоков — 214,15

15. Максим Варакин — 180,01

16. Владислав Катичев — 177,06

17. Максим Петров — 158,76