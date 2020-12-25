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Михаил Коляда: просто начали по-другому работать, и результат виден

Михаил Коляда: просто начали по-другому работать, и результат виден
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Трёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, насколько он изменился за полгода, прошедшие после перехода в группу Алексея Мишина.

«Зрителям и судьям виднее. Я, конечно, чувствую в себе какие-то изменения, но описать их настолько точно не смогу.

Что стало фактором успеха? Хорошая работа — и всё. Сейчас просто начали по-другому работать, и результат виден.

Какая из трёх побед важнее? Они все очень сложные, все безумно интересные. С каждым стартом становится всё интереснее и интереснее проверять себя где-то в каких-то моментах и находить для себя что-то новое.

О чемпионате мира и борьбе с Ханю и Ченом пока не думал. Будем анализировать. Алексей Николаевич опытный специалист, и я ему полностью доверяю», — сказал Коляда в интервью Первому каналу.

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников!
Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!
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