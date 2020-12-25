Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников!

Чемпионат России в Челябинске полон парадоксов. Мужские соревнования обернулись громкой сенсацией, хотя победу одержал железобетонный фаворит.

Несмотря на жесточайшую конкуренцию среди российских одиночников, обновлённый Михаил Коляда не знает поражений и с умопомрачительными оценками выигрывает турнир за турниром. Настолько круто он ещё не катался никогда.

Равных в России ему просто нет. А в мире?

Прощальные слёзы Шулепова

Среди тех, кто в первый день оказался далеко от лидеров, хорошее впечатление произвёл Антон Шулепов. После уверенного проката фигурист не смог сдержать слёз. В его программе не было четверных, зато все тройные были исполнены чисто и на хорошие плюсы. Возможно, эмоциональная реакция Антона обусловлена тем, что этот старт может стать для него последним в карьере.

«Очень жаль, что Антон уходит. Но завершение чего-то — это всегда начало нового», — отметил комментатор Первого канала Алексей Ягудин.

Главная сенсация турнира

В сильнейшей разминке фигуристы тоже плакали. Расстройство чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва было вызвано досадными ошибками, лишившими его реальных шансов на медаль. Официально Андрей остался за чертой призёров после выступления Марка Кондратюка.

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17-летний москвич не только удивил третьим местом в короткой программе, но, что ещё важнее, подтвердил свою заявку в произвольной. Марк прекрасно исполнил два четверных сальхова, один в каскаде с тройным тулупом, а также прыгнул сложный каскад тройной аксель-ойлер-тройной сальхов. И даже падение на тройном лутце не помешало ему сотворить главную сенсацию чемпионата России. Юный фигурист, о котором ещё вчера утром мало кто знал, сегодня поднялся на пьедестал главного турнира страны.

Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России 17-летний Марк Кондратюк стал открытием турнира в Челябинске. Неужели рисует он так же круто, как катается?

Коляда вне конкуренции

Сразу после Марка на лёд вышел негласный лидер российской сборной — Михаил Коляда. Зал приветствовал его громче остальных. Начал Миша мощно — идеально исполненный каскад четверной тулуп — тройной тулуп и сольный четверной тулуп. А вот на тройном акселе произошла осечка — после приземления фигурист переступил на ногу и сильно присел, но падения удалось избежать. Зато второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом получился отлично. Остальные прыжки не вызвали у спортсмена трудностей — он как будто парил в воздухе, словно истинный танцор.

Элегантные линии руками, эффектные вращения, сложная дорожка шагов на максимальный уровень — всё это говорит, что на льду следующий чемпион России. Этот титул уже третий в карьере Коляды, но первый при новом тренере.

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Пока Коляда кажется единственным, кто готов защищать интересы России на международной арене, но у него по-прежнему нет разнообразия в четверных прыжках. Кроме тулупа в его арсенале есть шикарный лутц, но на соревнованиях Миша его ещё не показывал. Поэтому вопрос, сможет ли Коляда составить конкуренцию таким монстрам, как Юдзуру Ханю и Нейтан Чен, остаётся открытым. В любом случае, давно в России не было фигуриста, который вызывал бы такое восхищение своим катанием и бросал бы вызов лучшим в мире.

Коляда обыгрывает фигуристов со сложнейшими прыжками. С ним вообще реально бороться? Ученик Мишина набрал больше 100 баллов в короткой программе. И судьи тут ни при чём.

Первый после Миши

Завершал соревнования Макар Игнатов, которому бороться с Колядой пока просто нечем. Высокий мощный парень катал драматичную историю о неразделённой любви — тонко, чувственно и очень красиво. Эффектности его выступлению добавили сложнейшие прыжки — четверной риттбергер и четверной тулуп, исполненный с небольшой ошибкой на приземлении. Каскады четверной тулуп – ойлер — двойной тулуп и тройной аксель — двойной тулуп также были выполнены безукоризненно.

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К сожалению, к концу Макара уже по традиции оставили силы: сначала ему не засчитали один из прыжков — двойной тулуп был исполнен в каскадах дважды, а потом начались проблемы на выездах, но фигурист боролся за каждый элемент. В итоге за произвольную Игнатов набрал 167,07 балла, в сумме — 265,37 — это заслуженное серебро и мощная заявка на участие в чемпионате мира.

И после такого турнира одиночников на чемпионате России ещё больше хочется, чтобы мировое первенство состоялось.