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«Украсили ёлку нужными игрушками». Авербух — о постановке программы для Коляды

«Украсили ёлку нужными игрушками». Авербух — о постановке программы для Коляды
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о работе с тренером Алексеем Мишиным над произвольной программой Михаила Коляды. Именно с этой программой фигурист выиграл чемпионат России – 2021.

«Всем, кто занимается в фигурном катании постановкой программ, хорошо известны особенности взглядов Алексея Николаевича на хореографию. Сам я тоже с этим сталкивался. Поэтому мы договорились, что я поставлю программу так, как её вижу, потом Мишин внесёт свои коррективы, после чего я приеду в Санкт-Петербург, и мы утвердим окончательный вариант. Иначе говоря, я добавил поверх версии Алексея Николаевича какие-то движения и жесты, причём настоял, чтобы в этот момент Мишин тоже находился на катке и утверждал каждый фрагмент работы. Таким образом, мы пришли к консенсусу. Как говорит Алексей Николаевич, украсили ёлку нужными игрушками. Главное, что суть программы, та, которая была задумана мной с самого начала, осталась неизменной. То, что Миша с ней справился, радует меня сильнее всего», — приводит слова Авербуха RT.

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