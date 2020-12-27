Чемпионы России гарантировали себе право выступить на чемпионате мира

Победители чемпионата России, завершившегося в Челябинске, гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию. Допуск на международные соревнования они получат, если они не будут отменены. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



«Нынешний сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов, поэтому ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться. Мы всегда исходили и исходим прежде всего из интересов тренеров и спортсменов и делаем всё, чтобы соревнования продолжались», — заявил глава организации Александр Горшков.



Победители чемпионата России 2021 года:



1. Александра Степанова и Иван Букин — танцы на льду

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — спортивные пары

3. Михаил Коляда — мужское одиночное катание

4. Анна Щербакова — женское одиночное катание.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!