Михаил Коляда рассказал, в чём секрет его успеха на чемпионате России

Фигурист Михаил Коляда рассказал, как присутствие его супруги Дарьи на чемпионате России помогло ему завоевать золотую медаль. Первенство страны проходило в Челябинске с 24 по 26 декабря.

«Помогло ли присутствие Даши победить? На 99 процентов. Один процент я попытался сам что-то изобразить. Вообще, когда она рядом, я как-то особенно себя чувствую. Где бы мы ни находились, чувствую, что я дома и всё идёт хорошо.



Нет такой темы, что мы не могли бы обсудить. Дома, конечно, я делюсь с ней тренировочными моментами, мыслями на этот счет. По жизни всегда прислушиваюсь к её мнению. Что касается тренировок, то она мне никогда ничего не советует», — приводит слова Коляды пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.