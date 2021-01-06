«Женина мимика бесценна». Подписчики оценили совместные фото Бобровой и Медведевой

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва в шутку заявила, что решила стать мастером по пошиву костюмов для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, опубликовав соответствующие фотографии в «Инстаграме».

«Я тут решила переквалифицироваться… и стать Женькиным мастером по пошиву костюмов. Но потом в очередной раз вблизи посмотрела на шедевр Сатоми Ито (модельера. — Прим. «Чемпионата»), который она сшила для всеми любимой «Гейши», и поняла, что это будет очень сложно переплюнуть. Да и на таких миниатюрных статуэток я шить не умею», — подписала она фотографии.

«Женина мимика бесценна», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.