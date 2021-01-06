Энберт — о Кузьминой на «Ледниковом периоде»: никогда бы не поверил, что так можно

Российский фигурист Александр Энберт в очередной раз комплиментарно высказался в адрес своей партнёрши по телепроекту «Ледниковый период» Ольги Кузьминой. В конце декабря Энберт и Кузьмина стали победителями шоу.



«То, что демонстрировала Ольга на «Ледниковом периоде», иначе как фантастикой не назовёшь. Никогда бы не поверил, что можно освоить так много за столь короткий срок! На тренировках этого даже не замечали, но когда видели свои выступления по телевизору, удивлялись. Не знаю, за какой срок Ольга смогла бы освоить прыжки и выбросы. В какой-то момент перестал удивляться её талантам», — цитирует Энберта «Спорт уик-энд».

«Ледниковый период» — это еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу которое, с перерывами транслируется с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Продюсером передачи является серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и чемпион мира Илья Авербух.