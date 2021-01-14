Жена Плющенко включила звёзд Тутберидзе в список любимейших фигуристок

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о любимейших фигуристках, отвечая на соответствующий вопрос подписчика в «Инстаграме». В список она включила Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Алину Загитову и Евгению Медведеву — звёздных фигуристок группы тренера Этери Тутберидзе.

«Саша Трусова, Алёна Косторная, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова! А также Камила Валиева, Аня Щербакова, Лиза Туктамышева и Рика Кихира! Ну и, конечно, Женя Медведева и Алина Загитова, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая — мои чемпионы», — написала Рудковская в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков рассказал, можно ли считать Тутберидзе виновной в травме фигуриста Даниила Самсонова.