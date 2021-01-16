Теннелл выиграла чемпионат США по фигурному катанию, 15-летняя Лью — четвёртая

23-летняя фигуристка Брэди Теннелл стала победительницей чемпионата США. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 232,61 очка, более чем на 15 очков опередив Эмбер Гленн и Карен Лью, которые стали серебряным и бронзовым призёрами соревнований.

Четвёртый результат показала 15-летняя Алиса Лью — от золотой медали её отделило более 19 очков.

Чемпионат США. Лас-Вегас. Женщины. Произвольная программа



1. Брэди Теннелл — 153,21

2. Эмбер Гленн — 144,50

3. Карен Чен — 143,99

4. Алиса Лью — 137,03

5. Мэрайя Белл — 127,58.

Чемпионат США. Лас-Вегас. Женщины. Итоговое положение



1. Брэди Теннелл — 232,61

2. Эмбер Гленн — 215,33

3. Карен Чен — 214,98

4. Алиса Лью — 213,39

5. Мэрайя Белл — 199,95.