Теннелл выиграла чемпионат США по фигурному катанию, 15-летняя Лью — четвёртая
23-летняя фигуристка Брэди Теннелл стала победительницей чемпионата США. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 232,61 очка, более чем на 15 очков опередив Эмбер Гленн и Карен Лью, которые стали серебряным и бронзовым призёрами соревнований.
Четвёртый результат показала 15-летняя Алиса Лью — от золотой медали её отделило более 19 очков.
Чемпионат США. Лас-Вегас. Женщины. Произвольная программа
1. Брэди Теннелл — 153,21
2. Эмбер Гленн — 144,50
3. Карен Чен — 143,99
4. Алиса Лью — 137,03
5. Мэрайя Белл — 127,58.
Чемпионат США. Лас-Вегас. Женщины. Итоговое положение
1. Брэди Теннелл — 232,61
2. Эмбер Гленн — 215,33
3. Карен Чен — 214,98
4. Алиса Лью — 213,39
5. Мэрайя Белл — 199,95.
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