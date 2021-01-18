20-летняя Мария Сотскова разводится с мужем

Бывшая российская фигуристка 20-летняя Мария Сотскова рассталась с мужем, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком, и разводится с ним. Об этом Омельчук сообщил в «Инстаграме».

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю! К сожалению, в жизни действительно происходит всё не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас.

Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Всё, что я делал, — во имя нашей семьи.

Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так всё должно быть, наверное. А как должно быть, никто не знает.

Я убежден был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся.

Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всём помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за всё, что было у нас. За всё хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека. Не растеряй в себе всё добро, которое в тебе есть. И не поддавайся соблазнам, выстроенным повсеместными стереотипами. Не всегда всё ценится материальным.

Будь умницей и всегда слушай своё сердце! Ты замечательная. Всё в твоей жизни будет наполнено светом и любовью. Потому что ты умеешь любить.

Извини, что не дал того, что тебе было так важно, так нужно. Всегда в нашем мире ищут лучшего. И я тебе желаю найти лучшего, искренне. Люблю тебя», — написал он, прикрепив текст к фотографиям с Сотсковой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Михаила Омельчука.