Роман Костомаров рассказал, как поссорился с Региной Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как поругался с телеведущей Региной Тодоренко в ходе съёмок телешоу «Ледниковый период». Напомним, пара Тодоренко — Костомаров заняла третье место.
«Сначала мы нормально общались, но, наверное, после номера со змеёй произошёл какой-то перелом. Мы начали друг друга раздражать.
Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я её так плохо учу. Я смотрю на неё большими глазами: «Ты совсем, что ли, с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит!»
Появилась злость. То, что не бесило до этого, стало раздражать. Один-два выпуска всё было на грани. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою! А потом хорошо откатали очередную программу, и всё наладилось. На самом деле в каждой паре наступает такой момент», — приводит слова Костомарова «Hello! Russia».
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