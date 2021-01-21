Инна Гончаренко назвала фавориток первенства России по фигурному катанию
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, кто из фигуристок имеет наибольшие шансы на победу в первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля. Она выделила Софью Акатьеву и Софью Самоделкину.
«Безусловно, Акатьева и Самоделкина – фавориты первенства. Победы я жду традиционно от сильнейшего, но обе эти девчонки очень сильные и достойные. Всё решит чистота проката, которая зависит от того, кто будет более собран и покажет более сбалансированный прокат.
На мой взгляд, эти фигуристки практически одинаковы по уровню. Борьба будет очень интересной, так как чемпионка страны среди юниоров обозначит себя на подходе к лидерам российского фигурного катания», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
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