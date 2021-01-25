«Работаем и готовимся к соревнованиям». Алёна Косторная показала видео тренировки
Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как готовится к командному турниру в Москве. Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля. Видео тренировки Алёна опубликовала на своей странице в «Инстаграме».
«Работаем и готовимся к соревнованиям», — подписала видео Косторная.
На видео Косторная исполнила фрагмент своей короткой программы, также прыгнула каскад тройной флип-ойлер-тройной сальхов.
В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после коронавируса. Ранее Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России. Уже через десять дней Алёна, которая занимается в академии Евгения Плющенко под руководством Сергея Розанова, выступит на командном турнире в Москве.
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