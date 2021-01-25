На Кубке Первого канала может образоваться непобедимая команда. Но для этого подопечным Тутберидзе и Плющенко придётся объединится.

Есть ли альтернатива Трусовой и Валиевой? Как выглядит Команда мечты в фигурном катании

Командный турнир в Москве уже окрестили одним из главных событий сезона. Уже понятно, что нас ждёт шоу топ-уровня, а вот накал спортивной борьбы между командами Загитовой и Медведевой будет напрямую зависеть от распределения фигуристов. Формат жеребьёвки пока держится в секрете, но если организаторы доверят судьбу участников слепому жребию, то вполне возможно, что силы окажутся не равны.

В распоряжении Загитовой или Медведевой может оказаться Команда мечты в фигурном катании. Так как же она выглядит?

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У женщин лидерам нет альтернативы

Судя по комментариям в соцсетях и на форумах, болельщиков больше всего интересует, кто с кем будет соперничать в женском одиночном разряде. Несмотря на это, именно среди одиночниц легче всего выделить тройку лучших для включения в Команду мечты. Наверняка и Загитова, и Медведева в первую очередь хотят видеть на своей стороне Анну Щербакову. Трёхкратная чемпионка России по праву считается самой сбалансированной фигуристкой страны, а также обладает сильным характером, позволяющим ей избегать серьёзных срывов. Кроме того, даже без тройного акселя Аня одинаково здорово выглядит в короткой и произвольной программах, что для формата Кубка Первого канала имеет важное значение.

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Кандидатуры Александры Трусовой и Камилы Валиевой не такие железобетонные, как Щербакова, но тоже, по сути, безальтернативные. Учитывая, что победитель турнира будет определяться по сумме баллов во всех видах, Русской ракете достаточно показать свои возможности в произвольной программе, чтобы принести своей команде ощутимую пользу. Кроме того, в пользу ученицы Плющенко говорит приличный опыт участия в командных турнирах. Саша выступала на межрегиональном лично-командном первенстве «Крылатые надежды», приносила победу сборной Москвы на Спартакиаде, а осенью 2019-го приземлила четыре четверных на командном турнире Japan Open, позволив команде Европы завоевать титул.

Валиева же попала в состав участников командного турнира вместо поездки на первенство России в Красноярск и наверняка хочет доказать, что решение тренеров и федерации было верным. На чемпионате России в Челябинске Камила, даже с ошибкой в короткой программе, смогла стать второй среди лучших фигуристок страны. Постепенно талантливая 14-летняя спортсменка учится справляться с давлением важных стартов, а формат шоу, возможно, поможет ей полностью раскрепоститься и выдать лучшие прокаты сезона.

Что касается остальных девушек, то Елизавета Туктамышева может как блеснуть и принести своей команде солидные баллы, так и подвести партнёров. Алёна Косторная в этом сезоне более стабильна, но чемпионка Европы долго не каталась из-за болезни, да и в техническом плане ей нечего противопоставить тройке лидеров. Дарья Усачёва могла бы стать кандидатом в Команду мечты, если бы баллы начислялись по итогам каждого вида. А при нынешних правилах в произвольной программе её ждёт большой проигрыш лидерам.

Так что для формирования оптимального состава у одиночниц подопечным Тутберидзе и Плющенко придётся объединится.

Пан или пропал

В отличие от одиночниц выбрать сильнейших спортсменов среди мужчин не так просто. Неоспоримым лидером внутреннего сезона является Михаил Коляда. Действующий чемпион страны может рискнуть и показать московской публике коронный четверной лутц. Впрочем, и без него обойти Михаила по сумме программ оппонентам будет тяжело.

Серьёзную пользу своей команде способен принести и действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв. В первом взрослом сезоне у подопечного Кирилла Давыденко получается далеко не всё, но даже с ошибками он дышит лидерам в спину. Не исключено, что именно в приятной атмосфере спортивного праздника Андрей наконец-то порадует болельщиков чистыми прокатами и наглядно покажет, почему именно его называют одной из главных надежд мужского катания в России.

На роль третьего одиночника в дрим-тим Кубка Первого канала могут рассчитывать и вице-чемпион России-2021 Макар Игнатов, и лучший фигурист Европы Дмитрий Алиев, и опытный Александр Самарин. Разве что сенсационный призёр соревнований в Челябинске Марк Кондратюк пока выпадает из этого ряда. И всё же логичнее сделать ставку на Игнатова, который сочетает блестящее катание со сложнейшими прыжками и, похоже, прибавляет в выносливости.

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Вместе непобедимы

В танцах на льду, как и в одиночных видах, заявлено шесть участников. В отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова абсолютными лидерами остаются Александра Степанова и Иван Букин. Незыблемой выглядит и позиция дуэта Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, которые пока опережают молодых соперников. Кто бы ни присоединился к эти двум парам в составе одной из команд, это сочетание совершенно точно принесёт успех. Пожалуй, наиболее внушительно будет выглядеть коллектив с участием бронзовых призёров чемпионата России Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина. Но и оставшиеся три дуэта картины не испортят и вполне способны претендовать на виртуальную бронзу.

В спортивных парах, если верить заявке, в каждой команде окажется только по два дуэта. Наиболее стабильно этот сезон проводят действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а вот компанию им в команде сильнейших могут составить как Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Несмотря на победу в Челябинске, Евгения и Владимир уступают подопечным Москвиной по сложности, поэтому при идеальном катании больше баллов своей команде способны принести именно Мишина и Галлямов. При этом конкуренция в спортивных парах сейчас настолько высока, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин спокойно могут потеснить любой из выше названных дуэтов.

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Конечно, шансы увидеть всех сильнейших фигуристов в одной команде невелики, да и спортивная интрига при таком раскладе не будет мощной. Зато тогда на Кубке Первого канала может образоваться непобедимая команда. А у представителей противоположной стороны мотивация наверняка будет просто зашкаливать, ведь мириться с положением аутсайдеров звёзды фигурного катания точно не захотят.