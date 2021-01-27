Волосожар ответила на вопрос, как она участвовала в «Ледниковом периоде» будучи беременной

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар сегодня, 27 января, на своей странице в «Инстаграме» сообщила о беременности и показала фото округлившегося живота.

В комментарии спортсменку спросили, как она смогла участвовать в «Ледниковом периоде», будучи беременной. Волосожар ответила: «Молча».

Супругом Татьяны является Максим Траньков, с которым она выступала в паре. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

В дуэте с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).