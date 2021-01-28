Мишин: миру фигурного катания нужен чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился мнением о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки. Напомним, чемпионат мира должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Мой комментарий очень прост: миру фигурного катания нужен чемпионат мира», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).
По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, стало известно, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.
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