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«Говорят, что беременность украшает». Татьяна Волосожар показала фото в облегающем боди

«Говорят, что беременность украшает». Татьяна Волосожар показала фото в облегающем боди
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, которая беременна вторым ребёнком, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в чёрном облегающем боди с кружевами.

«Говорят, что беременность украшает. Согласны с этим?» — подписала снимок Татьяна.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

В комментариях с Волосожар согласились фигуристки Евгения Тарасова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Елена Радионова.

«Конечно! Умничка!» — написала двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева.

«Очень красиво», — прокомментировала олимпийская чемпионка Алёна Савченко.

«Прекрасна», — отреагировала теннисистка и молодая мама Елена Веснина.

«Красотка!» — подытожил комментатор Дмитрий Губерниев.

Вместе с партнёром и мужем Максимом Траньковым Волосожар воспитывает дочь Анжелику, которой в феврале исполнится четыре года. Сейчас супруги ожидают мальчика, который появится на свет ближе к лету.

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