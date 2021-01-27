Волосожар оценила выступление в «Ледниковом периоде» во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала об участии в телешоу «Ледниковый период». Спортсменка выступала в проекте, будучи беременной, её партнёром по шоу был актёр Евгений Пронин.

«Всё срослось как надо. Мы с Женей Прониным два раза попадали в номинацию на вылет из шоу, после нашего первого неудачного проката я подумала: «Хорошо, значит, так тому и быть, пора заканчивать». Но мы пошли дальше. Естественно, я работала сообща с доктором, она мне разрешала кататься. К тому же у меня уже был опыт с Анжеликой (первым ребёнком Волосожар. — Прим. «Чемпионата»), я до четырёх месяцев выступала.

Жене о беременности не рассказывала. Я в принципе не хотела, чтобы наша семейная новость как-то влияла на проект, чтобы меня кто-то пожалел или, наоборот, говорили: «Они ушли, потому что Таня узнала, что она в положении». За время шоу мы стали довольно близко общаться с Женей и его женой Кристиной. У них тоже есть малыш, ему недавно исполнился год. Всё никак не могли встретиться семьями, потому что то Максим занят на соревнованиях, то ещё что-то. Увиделись уже в конце проекта, смотрели вместе, как мы вылетаем из него, и в тот день я уже Жене сказала. «Хорошо, что ты не объявила мне во время „Ледникового“, я бы сразу закончил участвовать!» — ответил он.

Наверное, мы вовремя ушли из шоу, если бы продержались дольше, не знаю, смогла бы я продолжать скрывать. Костюмеры, конечно, не измеряли нас перед каждым выпуском, но думаю, что женщины замечали изменения в фигуре, просто не говорили и ждали, чем это всё закончится», — цитирует Волосожар Wday.