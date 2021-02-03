Фигуристка Константинова рассказала, как справляется с депрессией

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила на вопрос подписчика, как она выходит из депрессивного состояния, если оно у неё бывает.
«Сталкивалась с такими состояниями. Со временем начала отличать простую усталость от более глубоких вещей. Сначала очень паниковала и злилась на свою «эмоциональность, непродуктивность, слабость. Потом поняла, что люди не бывают железными, и учусь давать себе поблажки.
Главное с пониманием отнестись к своему состоянию, не давить на себя, это бесполезно. Лучше спокойно разбираться в причинах, делиться с кем-нибудь. Либо прорабатывать со специалистом, учиться и работать над тем, чтобы уметь справляться с такими спадами без больших потерь», — написала Константинова в «сториз» своего «инстаграма».
С февраля 2020 года Константинова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.
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