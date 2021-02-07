Фигуристки Тутберидзе ведут Загитову к победе. Медведеву спасёт только чудо? LIVE
Участники Кубка Первого канала покажут произвольные программы. Всё самое интересное — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Сегодня, 7 февраля, завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой покажут произвольные программы. Начало соревнований — в 17:00 по московскому времени. После первого дня уверенно лидирует команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова. В короткой программе Камила Валиева, пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин показали результаты выше мирового рекорда. Основной вклад в успех «Красной машины» внесли одиночницы.
Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей. Помимо основного трофея разыгрывается и приз зрительских симпатий.
Все подробности решающего дня соревнований в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:40
-
21:32
-
21:02
-
20:44
-
19:56
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
11:48
-
11:00
-
00:44
-
00:31
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:41
-
22:20
-
21:33
-
21:08
-
18:00
-
17:37
-
16:48
-
16:04
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам