Фигуристки Тутберидзе ведут Загитову к победе. Медведеву спасёт только чудо? LIVE

Сегодня, 7 февраля, завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой покажут произвольные программы. Начало соревнований — в 17:00 по московскому времени. После первого дня уверенно лидирует команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова. В короткой программе Камила Валиева, пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин показали результаты выше мирового рекорда. Основной вклад в успех «Красной машины» внесли одиночницы.

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей. Помимо основного трофея разыгрывается и приз зрительских симпатий.

Все подробности решающего дня соревнований в онлайн-трансляции «Чемпионата».