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Фигурное катание, командный турнир Кубок Первого канала: женщины, мужчины — онлайн-трансляция 7 февраля

Алина Загитова и Евгения Медведева
«Чемпионат»
Фигуристки Тутберидзе ведут Загитову к победе. Медведеву спасёт только чудо? LIVE
Участники Кубка Первого канала покажут произвольные программы. Всё самое интересное — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Сегодня, 7 февраля, завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой покажут произвольные программы. Начало соревнований — в 17:00 по московскому времени. После первого дня уверенно лидирует команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова. В короткой программе Камила Валиева, пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин показали результаты выше мирового рекорда. Основной вклад в успех «Красной машины» внесли одиночницы.

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей. Помимо основного трофея разыгрывается и приз зрительских симпатий.

Все подробности решающего дня соревнований в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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