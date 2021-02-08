«Классно, сильно, по-мужски». Тренер — о прокате Марка Кондратюка на Кубке Первого канала

Тренер Светлана Соколовская, под руководством которой занимается 17-летний Марк Кондратюк, чьё выступление стало главной сенсацией Кубка Первого канала, прокомментировала успех молодого фигуриста.
Безошибочно исполненная произвольная программа Кондратюка вызвала бурю эмоций в «Мегаспорте» и довела до слёз капитана его команды – Евгению Медведеву. За прокат с тремя четверными прыжками бронзовый призёр чемпионата России получил от судей 196,23 балла, опередив даже сильнейшего фигуриста страны Михаила Коляду.
«Это было классно, сильно, по-мужски, и огромная благодарность, что он попал на этот турнир, что у него, спортсмена, который только дебютировал на взрослом чемпионате России, была возможность проявить себя в командной борьбе — такие вещи открывают для спортсмена новые возможности. Но турнир завершен, сегодня новый день, новые задачи, впереди важнейший финал Кубка России. Марк продолжает трудиться, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Соколовской ТАСС.
Отметила Соколовская и другого своего воспитанника, участвовавшего в командном турнире, — Александра Самарина. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в начале сезона-2020/2021 перенёс травму спины, а затем коронавирусную инфекцию.
«Не хочется ни обещать чего-то на будущее, ни оправдываться за какие-то неудачи нынешнего сезона. Для меня как для тренера важно, что он остаётся в борьбе, не уходит в сторону, не снимается с соревнований — он бьётся несмотря ни на что. Мы верим в него, мы гордимся им и знаем — он обязательно восстановится», — сказала Соколовская.
Самарин и Кондратюк готовятся к финалу Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.
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