Александра Трусова показала фирменный прыжок в редакции «Чемпионата». Лучшие фото
10 февраля в Москве очередной гостьей редакции «Чемпионата» стала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выступает в одиночном катании.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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