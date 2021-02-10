Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Трусова показала фирменный прыжок в редакции «Чемпионата». Лучшие фото

Александра Трусова показала фирменный прыжок в редакции «Чемпионата». Лучшие фото
Фигурное катание / Гран-при 0

10 февраля в Москве очередной гостьей редакции «Чемпионата» стала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выступает в одиночном катании.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021