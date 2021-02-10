Александра Трусова показала фирменный прыжок в редакции «Чемпионата». Лучшие фото

10 февраля в Москве очередной гостьей редакции «Чемпионата» стала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выступает в одиночном катании.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.