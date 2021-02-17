Татьяна Навка показала видео тренировки 6-летней дочери на катке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка разместила в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» видео, на котором демонстрируется, как её шестилетняя дочь Надя тренируется на катке.
Тренировка шестилетней дочери Навки на катке
У Татьяны двое детей от разных браков. Старшей дочери Навки, Александре, от брака с тренером Александром Жулиным, 20 лет. Дмитрий Песков — второй муж Навки. Пара познакомилась в 2010 году. В 2014 году родилась Надя, а свадьба состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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