Татьяна Навка показала видео тренировки 6-летней дочери на катке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка разместила в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» видео, на котором демонстрируется, как её шестилетняя дочь Надя тренируется на катке.

Тренировка шестилетней дочери Навки на катке

У Татьяны двое детей от разных браков. Старшей дочери Навки, Александре, от брака с тренером Александром Жулиным, 20 лет. Дмитрий Песков — второй муж Навки. Пара познакомилась в 2010 году. В 2014 году родилась Надя, а свадьба состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.



В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.